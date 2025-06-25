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НБУ встановив європейську планку – банки з 1 вересня працюватимуть з новим нормативом

20:39, 25 червня 2025
НБУ запровадив коефіцієнт левериджу для банків на рівні 3% відповідно до стандартів ЄС.
НБУ встановив європейську планку – банки з 1 вересня працюватимуть з новим нормативом
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Національний банк України зробив черговий крок до гармонізації банківського регулювання з нормами Європейського Союзу, встановивши мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%. Про це повідомили в НБУ.

Нове значення було визначено за результатами тестових розрахунків, які банки проводили з квітня 2025 року, та калібрування, здійсненого НБУ. Обов’язкове дотримання цього показника для банків почнеться з 1 вересня 2025 року, а для банківських груп – з 1 квітня 2026 року. Для адаптації до нових вимог НБУ також продовжив тестовий період для розрахунку коефіцієнта левериджу до кінця серпня 2025 року, із щоденними розрахунками.

Запровадження коефіцієнта левериджу сприятиме підвищенню фінансової стійкості банківського сектору та наближенню українських регуляторних норм до стандартів ЄС. Нові вимоги затверджено постановою Правління НБУ від 23 червня 2025 року № 68.

Коефіцієнт левериджу – це показник достатності капіталу першого рівня, який покриває ризики за активними операціями без урахування їхньої ризиковості. Його запровадження стало поширеним після світової фінансової кризи через недооцінку ризиків окремих інструментів. Відповідно до Базельського комітету з банківського нагляду та Регламенту ЄС про вимоги до капіталу, мінімальне значення коефіцієнта становить 3%. В Україні тестування показало, що цей рівень буде обмежувальним для близько 40% банків, тоді як вищий показник значно збільшив би кількість обмежених установ.

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