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Україна та Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет — Володимир Зеленський

14:30, 25 червня 2025
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.
Україна та Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет — Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Гаазі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає офіційний сайт Глави держави.

Лідери приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї і в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

«Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України», – наголосив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

Президент і прем’єр-міністерка обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться вже за тиждень, із 1 липня. Головний фокус – швидке просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що Україна готова до цього та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

«Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС», – зазначив Володимир Зеленський.

Метте Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді Європейського Союзу.

Фото: president.gov.ua

 

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Україна Данія Володимир Зеленський

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