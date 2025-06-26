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Україна скоротила заміновані території на 20%

09:24, 26 червня 2025
137 тисяч км² під контролем – Шмигаль відзвітував про успіхи розмінування.
Україна скоротила заміновані території на 20%
Фото: hromadske.radio
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Україна досягла значного прогресу в очищенні територій від вибухонебезпечних предметів, скоротивши площу потенційно замінованих земель на понад 20% порівняно з кінцем 2022 року. Наразі вона становить близько 137 тисяч км², переважно сільськогосподарські угіддя. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі протимінної діяльності ДСНС, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У розмінуванні беруть участь ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори. На сьогодні 112 сертифікованих операторів, включаючи вісім іноземних, об’єднують понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць техніки та більш як 13 тисяч металошукачів. Під час наради виступили Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки, Міністр аграрної політики та Міністр внутрішніх справ, обговоривши підтримку фермерів у розмінуванні.

Шмигаль наголосив, що Державний аграрний реєстр має стати основним інструментом для компенсації витрат на очищення сільгоспземель, а дані до нього потрібно вносити швидше. Також було розглянуто розмінування прифронтових зон, за що відповідає Міноборони. Уряд домовився перерозподілити повноваження для кращої координації оперативного та гуманітарного розмінування.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив прискорити запуск Реєстру забруднених територій і розробити план залучення міжнародного фінансування. Україна вже створила протимінну коаліцію з понад 50 країн і залучила 1,2 млрд доларів на очищення територій. «Гуманітарне розмінування — ключовий елемент швидкого відновлення. Наша мета — постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста, інфраструктуру», — підкреслив Шмигаль.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль земля

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