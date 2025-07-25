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Франція оголосила про намір визнати Палестину, Ізраїль і США засудили рішення

09:01, 25 липня 2025
Франція визнає Палестину: Макрон готує заяву на Генасамблеї ООН, Ізраїль та США – проти.
Франція оголосила про намір визнати Палестину, Ізраїль і США засудили рішення
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір офіційно визнати незалежність палестинської держави. Як зазначено в його повідомленні, опублікованому 24 липня в соцмережах, відповідну заяву він зробить у вересні під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Це рішення вже викликало критику з боку Ізраїлю та низки західних країн. Зокрема, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав дії Макрона «нагородою за терор», підкресливши, що це може створити загрозу знищення Ізраїлю. «Палестинці не хочуть держави поруч з Ізраїлем — вони хочуть державу замість Ізраїлю», — заявив він.

Крім того, план Макрона розкритикував держсекретар США Марко Рубіо. У дописі в соцмережі Х він назвав ініціативу «безрозсудною», такою, що «грає на руку пропаганді ХАМАС і ускладнює досягнення миру». За словами Рубіо, визнання Палестини на тлі подій 7 жовтня є «ляпасом для жертв» атаки. США не визнають палестинської незалежності.

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США Франція Ізраїль

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