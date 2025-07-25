Франция объявила о намерении признать Палестину, Израиль и США осудили решение

Франция признает Палестину: Макрон готовит заявление на Генассамблее ООН, Израиль и США – против.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении официально признать независимость палестинского государства. Как указано в его сообщении, опубликованном 24 июля в социальных сетях, соответствующее заявление он сделает в сентябре во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Это решение уже вызвало критику со стороны Израиля и ряда западных стран. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия Макрона «наградой за террор», подчеркнув, что это может создать угрозу уничтожения Израиля. «Палестинцы не хотят государства рядом с Израилем — они хотят государство вместо Израиля», — заявил он.

Кроме того, план Макрона раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио. В публикации в соцсети X он назвал инициативу «безрассудной», такой, что «играет на руку пропаганде ХАМАС и осложняет достижение мира». По словам Рубио, признание Палестины на фоне событий 7 октября является «пощечиной для жертв» атаки. США не признают палестинскую независимость.

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