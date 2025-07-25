Президент Зеленский анонсировал новых заместителей министра обороны и аудит оборонных договоренностей

Владимир Зеленский заявил, что продолжается аудит международных договоренностей, которых у Украины есть сотни.

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Президент Владимир Зеленский сообщил о согласовании обновленного состава заместителей министра обороны Украины. По его словам, команда Министерства обороны начала активные изменения, в частности, заключила дополнительные контракты на поставку дронов.

«Команда Министерства обороны начала очень активные изменения — уже за неделю подписаны дополнительные контракты на дроны. Это очень важно», — отметил глава государства в обращении 24 июля.

Президент также сообщил, что продолжается аудит международных соглашений, которых у Украины сотни: «Нужно все реализовать и все нужно выполнить».

Кроме того, Зеленский провел совещание с министром обороны, представителями Офиса Президента, а также руководителем Главного управления разведки. По его словам, обсуждалось финансирование оборонной сферы и поддержка военнослужащих.

«Сегодня также был доклад министра обороны вместе с руководителем ГУР. Детали непубличные, но некоторые вещи мы сделаем, сильные вещи», — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что дважды в течение суток общался с Главнокомандующим ВСУ по поводу ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, которое он назвал самым сложным. Зеленский поблагодарил все подразделения, которые удерживают оборону в этом районе.

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