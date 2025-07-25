Зеленский поручил представить законопроект о НАБУ и САП международным партнерам

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о независимости антикоррупционных органов и проверках на детекторе лжи.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает усиление гарантий независимости антикоррупционных органов и внедрение обязательных проверок на полиграфе для должностных лиц с доступом к гостайне.

«Уже сегодня в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал, – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства», – подчеркнул Президент.

Документ предусматривает регулярное прохождение проверок на детекторе лжи всеми лицами, которые имеют доступ к государственной тайне. Это касается не только сотрудников НАБУ и САП, но и ГБР, Национальной полиции и других структур.

Отдельные положения законопроекта направлены на предотвращение злоупотреблений. По словам Зеленского, текст документа был предварительно согласован с представителями правоохранительных органов, НАБУ, САП и международными партнерами.

«Много предложений от наших партнеров, чтобы подключились европейские эксперты: Британия, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности. И, конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны», – добавил глава государства.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533, касающийся роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (Законом № 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от новелл, внесенных законопроектом 12414, а что будет возвращено к предыдущему состоянию.

Напомним, что НАБУ и САП в своем заявлении уже приветствовали этот законопроект Президента и отметили, что они непосредственно участвовали в его разработке. Следовательно, по их мнению, нормы, остающиеся в УПК и законе о прокуратуре, не представляют угрозы для их самостоятельности.

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