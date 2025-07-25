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Зеленський доручив представити законопроект щодо НАБУ і САП міжнародним партнерам

08:33, 25 липня 2025
Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про незалежність антикорупційних органів і перевірки на детекторі брехні.
Зеленський доручив представити законопроект щодо НАБУ і САП міжнародним партнерам
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення гарантій незалежності антикорупційних органів та впровадження обов’язкових перевірок на поліграфі для посадовців із доступом до держтаємниці.

«Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання», – наголосив Президент.

 

Документ передбачає регулярне проходження перевірок на детекторі брехні всіма особами, які мають доступ до державної таємниці. Це стосується не лише працівників НАБУ та САП, а й ДБР, Національної поліції та інших структур.

Окремі положення законопроєкту спрямовані на запобігання зловживанням. За словами Зеленського, текст документа був попередньо узгоджений із представниками правоохоронних органів, НАБУ, САП і міжнародними партнерами.

«Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. І, звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі», – додав глава держави.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

«Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Нагадаємо, що НАБУ і САП у своїй заяві вже привітали цей законопроект Президента і зазначили, що вони безпосередньо долучалися до його розробки. Отже, на їх думку, норми, що лишаються у КПК та законі про прокуратуру, не становлять загрози для їх самостійності.

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НАБУ Верховна Рада України законопроект САП Володимир Зеленський

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