Президент Зеленський анонсував нових заступників міністра оборони та аудит оборонних домовленостей

Володимир Зеленський заявив, що триває аудит міжнародних домовленостей, яких Україна має сотні.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про погодження оновленого складу заступників міністра оборони України. За його словами, команда Міністерства оборони розпочала активні зміни, зокрема уклала додаткові контракти на постачання дронів.

«Команда Міністерства оборони почала дуже активні зміни – є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо», – зазначив глава держави у зверненні 24 липня.

Президент також повідомив, що триває аудит міжнародних домовленостей, яких Україна має сотні: «Треба всі реалізовувати і всі треба виконати».

Крім того, Зеленський провів нараду з міністром оборони, представниками Офісу Президента, а також керівником Головного управління розвідки. За його словами, обговорювали фінансування оборонної сфери та підтримку військовослужбовців.

«Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом із керівником ГУР. Деталі непублічні, але деякі речі ми зробимо, сильні речі», – наголосив він.

Президент також повідомив, що двічі протягом доби мав розмови з Головнокомандувачем ЗСУ щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку, який він назвав найскладнішим. Зеленський подякував усім підрозділам, які утримують оборону в цьому районі.

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