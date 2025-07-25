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США одобрили два крупных оборонных контракта для Украины на сумму $330 миллионов

12:53, 25 июля 2025
Вашингтон поможет с ремонтом систем ПВО и САУ M109 на $330 миллионов.
США одобрили два крупных оборонных контракта для Украины на сумму $330 миллионов
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24 июля Государственный департамент США одобрил два возможных контракта на поставку оборонной продукции и услуг для Украины общей стоимостью около 330 миллионов долларов. Об этом было сообщено Конгрессу Агентством по оборонному сотрудничеству США.

Первый контракт — на сумму $180 миллионов — касается поддержки и модернизации существующих в Украине систем ПВО американского производства. В рамках соглашения предусмотрена поставка запчастей, расходных материалов, технического оборудования, проведение ремонта, обучение персонала, а также инженерная, логистическая и техническая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков.

Второй контракт — на $150 миллионов — предусматривает создание возможностей по обслуживанию и капитальному ремонту самоходных артиллерийских установок M109. Украина получит техническую помощь, учебные материалы, а также логистическую поддержку.

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США Украина война

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