Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними попри ріст граничних цін на ринку, — НКРЕКП

Тариф для населення залишається 4,32 грн/кВт·год до кінця жовтня.

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Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Юрій Власенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення не зміняться, незважаючи на підвищення граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

«Тарифи для населення при зміні прайс-кепів на ринку електроенергії залишаються незмінними. Хочу на цьому наголосити», — підкреслив Власенко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року. Це забезпечує збереження єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВтгод. «Нічний тариф» для споживачів із двозонними лічильниками також залишається чинним — 2,16 грн/кВтгод.

25 липня НКРЕКП ухвалила рішення підвищити граничні ціни на електроенергію у вечірні години (з 17:00 до 23:00) у 1,6 раза. На ринку «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальна ціна зросла з 9 тис. грн/МВтгод до 15 тис. грн/МВтгод, а на балансуючому ринку (БР) — з 10 тис. грн/МВтгод до 16 тис. грн/МВтгод. У решту часових проміжків прайс-кепи залишилися без змін.

Згідно з постановою НКРЕКП від 27 травня 2025 року №796, максимальні граничні ціни на РДН і ВДР становлять: з 00:00 до 7:00 та з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. грн/МВтгод; з 7:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн/МВтгод; з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн/МВтгод. Мінімальний прайс-кеп — 10 грн/МВтгод. На балансуючому ринку максимальні ціни: з 00:00 до 7:00 — 6,6 тис. грн/МВтгод; з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8,25 тис. грн/МВтгод; з 17:00 до 23:00 — 10 тис. грн/МВтгод. Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВтгод.

У НКРЕКП пояснили, що підвищення прайс-кепів спрямоване на забезпечення імпортного паритету, залучення максимального обсягу комерційного імпорту електроенергії та гарантування безперебійного постачання електроенергії споживачам.

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