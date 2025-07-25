Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными несмотря на рост предельных цен на рынке, — НКРЭКУ

Тариф для населения остается 4,32 грн/кВт·ч до конца октября.

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Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Юрий Власенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения не изменятся, несмотря на повышение предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии.

«Тарифы для населения при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными. Хочу это подчеркнуть», — подчеркнул Власенко.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 31 октября 2025 года. Это обеспечивает сохранение единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВтч. «Ночной тариф» для потребителей с двухзонными счетчиками также остается в силе — 2,16 грн/кВтч.

25 июля НКРЭКУ приняла решение повысить предельные цены на электроэнергию в вечерние часы (с 17:00 до 23:00) в 1,6 раза. На рынке «на сутки вперед» (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) максимальная цена выросла с 9 тыс. грн/МВтч до 15 тыс. грн/МВтч, а на балансирующем рынке (БР) — с 10 тыс. грн/МВтч до 16 тыс. грн/МВтч. В остальные временные промежутки прайс-кепы остались без изменений.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 27 мая 2025 года №796, максимальные предельные цены на РДН и ВДР составляют: с 00:00 до 7:00 и с 11:00 до 17:00 — 5,6 тыс. грн/МВтгод; с 7:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн/МВтгод; с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн/МВтгод. Минимальный прайс-кеп — 10 грн/МВтгод. На балансирующем рынке максимальные цены: с 00:00 до 7:00 — 6,6 тыс. грн/МВтч; с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8,25 тыс. грн/МВтч; с 17:00 до 23:00 — 10 тыс. грн/МВтч. Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВтч.

В НКРЭКУ пояснили, что повышение прайс-кепов направлено на обеспечение импортного паритета, привлечение максимального объема коммерческого импорта электроэнергии и гарантирование бесперебойной поставки электроэнергии потребителям.

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