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Во Львовской области военный ушел в СЗЧ и украл бензопилу — как его наказал суд

16:10, 25 июля 2025
Солдат самовольно покинул воинскую часть, 10 месяцев уклонялся от службы и попался на воровстве.
Во Львовской области военный ушел в СЗЧ и украл бензопилу — как его наказал суд
Иллюстративное фото, источник - unian.ua
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Во Львовской области суд наказал военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, в течение 10 месяцев уклонялся от прохождения службы и совершил кражу. Приговор по делу №450/2768/25 вынес Пустомытовский районный суд Львовской области.

В материалах дела указано, что житель Львова в июле 2024 года покинул воинскую часть и до мая 2025 года уклонялся от прохождения службы. Солдата удалось задержать после того, как он совершил кражу.

Мужчина украл бензопилу из дома, где он временно проживал, после чего его задержали правоохранители. В отношении обвиняемого были открыты уголовные производства по факту СЗЧ и кражи. В суде он признал свою вину и просил не наказывать его строго.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст.185, ч.5 ст.407 УК Украины и назначил ему наказание:

  • по ч. 4 ст. 185 УК Украины — в виде 5 лет лишения свободы;
  • по ч. 5 ст. 407 УК Украины — в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд назначил львовянину окончательное наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

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