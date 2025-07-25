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На Львівщині військовий пішов у СЗЧ і вкрав бензопилу — як його покарав суд

16:10, 25 липня 2025
Солдат самовільно залишив військову частину, 10 місяців ухилявся від служби та попався на крадіжці.
На Львівщині військовий пішов у СЗЧ і вкрав бензопилу — як його покарав суд
Ілюстративне фото, джерело - unian.ua
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На Львівщині суд покарав військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, 10 місяців ухилявся від проходження служби і вчинив крадіжку. Вирок у справі №450/2768/25 виніс Пустомитівський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що львів’янин у липні 2024 року покинув військову частину та до травня 2025 року ухилявся від проходження служби. Солдата вдалось затримати після того, як він вчинив крадіжку.

Чоловік вкрав бензопилу, з будинку, де він тимчасово проживав, після чого його затримали правоохоронці. Щодо обвинуваченого порушили кримінальні провадження за фактом СЗЧ та крадіжки. У суді він визнав свою провину та просив його суворо не карати.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у пред’явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.185, ч.5 ст.407 КК України та призначив йому покарання :

  • за ч. 4 ст. 185 КК України у виді 5 років позбавлення волі;
  • за ч. 5 ст. 407 КК України у виді 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим покаранням суд призначив львів’янину остаточне покарання у виді 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

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