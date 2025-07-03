МИД Украины вызвало посла Венгрии из-за недружественных заявлений Будапешта

Украина обвинила Венгрию в использовании ее во внутренней политике.

Фото: mfa.gov.ua

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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии Антала Хейзера для разговора из-за «недружественных заявлений» венгерских властей, сообщила пресс-служба МИД.

Во время встречи заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко заявил, что правящие политические силы Венгрии пытаются использовать Украину во внутриполитических целях.

«Сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от ангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта», - отметили в МИД.

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