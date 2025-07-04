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ВККС затвердила програми іспиту та характеристики тестувань у межах конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

16:55, 4 липня 2025
Оприлюднені програма іспиту з історії української державності та програма тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації суду у межах конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.
ВККС затвердила програми іспиту та характеристики тестувань у межах конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати
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4 липня 2025 року Комісією затверджено програми етапів іспиту та таксономічні характеристики анонімних тестувань для проведення кваліфікаційного іспиту під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, в межах конкурсу, оголошеного 3 червня 2025 року. Про це повідомила пресслужба ВККС.

Із вказаними документами можна ознайомитися в каталозі «Програми іспитів і таксономічні характеристики тестувань» рубрики «Конкурс до Вищого антикорупційного суду, оголошений 03 червня 2025 року» підрозділу «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або нижче: 

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суддя ВККС ВАКС

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