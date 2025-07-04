ВККС утвердила программы экзамена и характеристики тестирований в рамках конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты

4 июля 2025 года Комиссией утверждены программы этапов экзамена и таксономические характеристики анонимных тестирований для проведения квалификационного экзамена во время квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, в рамках конкурса, объявленного 3 июня 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.
С указанными документами можно ознакомиться в каталоге «Программы экзаменов и таксономические характеристики тестирований» рубрики «Конкурс в Высший антикоррупционный суд, объявленный 03 июня 2025 года» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность» официального сайта Комиссии или ниже:
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