Андрей Максимчук возглавил Ровенскую областную прокуратуру

Ранее Андрей Максимчук был руководителем Ровенской окружной прокуратуры.

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Ровенская областная прокуратура получила нового руководителя - Андрея Максимчука, который ранее возглавлял Ровенскую окружную прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Предыдущий руководитель, Андрей Рудницкий, оставил должность осенью 2024 года из-за назначения повышенной пенсии, после чего должность оставалась вакантной.

Андрей Максимчук родился в 1983 году в селе Дитковцы Львовской области. В 2007 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого и в том же году начал работу в органах прокуратуры Ровенской области. Начинал со старшего следователя, в течение 12 лет был заместителем и первым заместителем руководителя Ровенской окружной прокуратуры, а в 2023 году возглавил ее. С 1 июля 2025 года, по рекомендации Совета прокуроров Украины и приказом Генерального прокурора Руслана Кравченко, Максимчук назначен руководителем Ровенской областной прокуратуры.

Во время встречи с коллективом новый руководитель определил ключевые задачи, в частности повышение авторитета прокуратуры через эффективное выполнение ее конституционных функций согласно приоритетам Генпрокурора. Среди них: расследование военных преступлений и правонарушений против национальной безопасности, контроль за рациональным использованием бюджетных средств в условиях военного положения, противодействие коррупции, защита окружающей среды, охрана прав детей и поддержка бизнеса от противоправных вмешательств. Максимчук также отметил важность открытой коммуникации с общественностью для укрепления доверия к прокуратуре.

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