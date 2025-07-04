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Андрій Максимчук очолив Рівненську обласну прокуратуру

16:37, 4 липня 2025
Раніше Андрій Максимчук був керівником Рівненської окружної прокуратури.
Андрій Максимчук очолив Рівненську обласну прокуратуру
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Рівненська обласна прокуратура отримала нового керівника – Андрія Максимчука, який раніше очолював Рівненську окружну прокуратуру. Про це повідомила пресслужба установи.

Попередній керівник, Андрій Рудницький, залишив посаду восени 2024 року через призначення підвищеної пенсії, після чого посада залишалася вакантною.

Андрій Максимчук народився у 1983 році в селі Дітківці Львівської області. У 2007 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і того ж року розпочав роботу в органах прокуратури Рівненської області. Починав зі старшого слідчого, протягом 12 років був заступником і першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури, а у 2023 році очолив її. З 1 липня 2025 року, за рекомендацією Ради прокурорів України та наказом Генерального прокурора Руслана Кравченка, Максимчука призначено керівником Рівненської обласної прокуратури.

Під час зустрічі з колективом новий очільник визначив ключові завдання, зокрема підвищення авторитету прокуратури через ефективне виконання її конституційних функцій відповідно до пріоритетів Генпрокурора. Серед них: розслідування воєнних злочинів і правопорушень проти національної безпеки, контроль за раціональним використанням бюджетних коштів в умовах воєнного стану, протидія корупції, захист довкілля, охорона прав дітей і підтримка бізнесу від протиправних втручань. Максимчук також наголосив на важливості відкритої комунікації з громадськістю для зміцнення довіри до прокуратури.

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прокуратура Рівне призначення

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