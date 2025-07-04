$13500 за «квиток» через кордон — на Львівщині затримали ділка

Чоловіка судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через держкордон.

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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного місцевого мешканця, який організував незаконне переправлення особи через державний кордон.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у квітні цього року обвинувачений, для одержання прибутку, пообіцяв організувати незаконний перетин держкордону чоловіком призовного віку.

При зустрічі з «клієнтом» він повідомив, що ця послуга коштуватиме 13 500 доларів США.

Під час отримання обумовленої суми коштів правоохоронці затримали обвинуваченого.

Наразі він знаходиться під вартою.