Виплатив підлеглій 1,7 млн грн «бойових» — судитимуть командира батальйону

Командир батальйону вносив до офіційних документів неправдиві відомості.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира батальйону однієї з військових частин та його підлеглої.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, прокуратурою висунуто обвинувачення в тому, що командир батальйону упродовж 2023-2024 років вносив до офіційних документів неправдиві відомості про перебування військовослужбовиці в районі бойових дій на Донеччині.

На підставі підроблених документів вона отримувала додаткове грошове забезпечення, але фактично була відсутня на місці виконання службових обов’язків за посадою.

Загальна сума незаконних виплат перевищила 1,7 мільйона гривень.

Командиру батальйону інкримінують зловживання службовим становищем, підроблення документів, пособництво в ухиленні від військової служби, бездіяльність військової влади, що спричинила тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Його підлеглій – привласнення коштів у великих розмірах під час воєнного стану та ухилення від служби.

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