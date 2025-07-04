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Выплатил подчиненной 1,7 млн грн «боевых» — будут судить командира батальона

22:36, 4 июля 2025
Командир батальона вносил в официальные документы ложные сведения.
Выплатил подчиненной 1,7 млн грн «боевых» — будут судить командира батальона
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении командира батальона одной из воинских частей и его подчиненной.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, прокуратурой выдвинуто обвинение в том, что командир батальона в течение 2023–2024 годов вносил в официальные документы ложные сведения о пребывании военнослужащей в районе боевых действий на Донетчине.

На основании поддельных документов она получала дополнительное денежное довольствие, но фактически отсутствовала на месте выполнения служебных обязанностей по должности.

Общая сумма незаконных выплат превысила 1,7 миллиона гривен.

Командиру батальона инкриминируют злоупотребление служебным положением, подделку документов, пособничество в уклонении от военной службы, бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Его подчиненной – присвоение средств в крупных размерах во время военного положения и уклонение от службы.

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прокуратура ВСУ

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