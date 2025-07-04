Вблизи Берлина перевернулся автобус с украинцами на борту

Автобус Flixbus с пассажирами из 20 стран слетел в кювет возле Берлина.

Фото: NDR

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На трассе A19 возле города Ребель, примерно в 100 км к северо-западу от Берлина, перевернулся автобус Flixbus, следовавший из Копенгагена в Вену, сообщило издание NDR. Авария произошла около 02:30, когда автобус с 54 пассажирами и двумя водителями съехал в кювет.

По данным полиции, 23 человека получили травмы. Один человек, которого два часа вызволяли из искореженного автобуса, находится в тяжелом состоянии в больнице. Нескольких пассажиров с легкими травмами доставили в медучреждения ближайших городов для дополнительного обследования. Среди пассажиров были граждане Украины, а также Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Канады и Японии. Точное количество украинцев не сообщается.

На месте аварии несколько часов работали спасательные службы, а трасса в направлении Берлина была перекрыта. Для подъема автобуса понадобилось два крана. Компания Flixbus выразила соболезнования пострадавшим и сообщила, что для оставшихся пассажиров организована замена автобуса, который довезет их до Берлина. Там пассажирам окажут помощь с последующим трансфером в Вену.

Flixbus отметила, что автобус был новым, 2025 года выпуска, а водитель, который управлял на момент аварии, имеет многолетний опыт. Причины инцидента расследуются.

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