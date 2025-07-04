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Налоговая напомнила, кто обязан применять РРО, а кто — нет

22:18, 4 июля 2025
Для физических лиц-предпринимателей, в частности плательщиков единого налога, в 2025 году действуют как общие правила обязательного использования РРО/ПРРО, так и ряд исключений.
Налоговая напомнила, кто обязан применять РРО, а кто — нет
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило основные требования и изменения, которые следует учитывать лицам в своей хозяйственной деятельности.

Кто обязан применять РРО/ПРРО?

Согласно п. 1 ст. 3 Закона Украины № 265/95-ВР, все субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной или безналичной форме (в частности — с помощью платежных карт, электронных платежных средств, жетонов, чеков и т.п.), обязаны проводить такие операции через зарегистрированные и фискализированные РРО или ПРРО. Это правило распространяется на деятельность в сферах торговли, общественного питания и услуг.

Обязательное применение РРО/ПРРО также предусмотрено при операциях по приему наличных средств для дальнейшего осуществления безналичных расчетов.

Согласно Закону Украины «О платежных услугах» № 1591-IX и Инструкции о безналичных расчетах НБУ № 163, к безналичным относятся операции, по которым средства перечисляются со счета плательщика на счет получателя или через поставщика платежных услуг. Операции проводятся через банки или другие поставщики платежных услуг, осуществляющие перевод средств по поручению плательщика.

Когда РРО/ПРРО не применяются?

1. Исключения для ФЛП: РРО/ПРРО не используются физическими лицами – предпринимателями первой группы единого налога, а также теми, кто:

  • принимает оплату исключительно банковским переводом на IBAN;
  • осуществляет торговлю в селах с использованием расчетных книжек (при условии, что не продают подакцизные товары и не осуществляют дистанционную продажу).

2. Исключения по месту деятельности: согласно п. 12 ст. 9 Закона № 265, РРО/ПРРО не применяются, если в месте предоставления услуг или передачи товара не происходят наличные расчеты (например, склады или оптовые базы).

3. Перечень исключений, утвержденный КМУ: перечень видов деятельности, которые разрешено вести без РРО/ПРРО, определяется Кабинетом Министров Украины в соответствии со ст. 10 Закона № 265.

«Безналичные расчеты сегодня являются не только удобством для клиентов, но и законодательным требованием для бизнеса. С 1 января 2023 года все субъекты хозяйствования, работающие в населенных пунктах с населением более 25 тысяч человек, обязаны обеспечить возможность приема безналичных платежей, в том числе с использованием электронных платежных средств, мобильных приложений или платежных устройств.

С 1 января 2025 года эти требования распространяются на еще более широкий круг субъектов хозяйствования согласно подпункту 3 пункта 1 Постановления КМУ № 894», — добавили в ГНС.

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налоговая РРО

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