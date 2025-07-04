Податкова нагадала, хто зобов’язаний застосовувати РРО, а хто — ні

Для фізичних осіб-підприємців, зокрема платників єдиного податку, у 2025 році діють як загальні правила обов’язкового використання РРО/ПРРО, так і низка винятків.

Фото: ДПС

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало основні вимоги та зміни, що варто враховувати особам у своїй господарській діяльності.

Хто зобов’язаний застосовувати РРО/ПРРО?

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України № 265/95-ВР, усі суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі (зокрема — за допомогою платіжних карток, електронних платіжних засобів, жетонів, чеків тощо), зобов’язані проводити такі операції через зареєстровані та фіскалізовані РРО або ПРРО. Це правило поширюється на діяльність у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг.

Обов’язкове застосування РРО/ПРРО також передбачено при операціях із приймання готівки для подальшого здійснення безготівкових розрахунків.

Згідно з Законом України «Про платіжні послуги» № 1591-IX та Інструкцією про безготівкові розрахунки НБУ № 163, до безготівкових належать операції, за якими кошти переказуються з рахунку платника на рахунок отримувача або через надавача платіжних послуг. Операції проводяться через банки або інші надавачі платіжних послуг, які здійснюють переказ коштів за дорученням платника.

Коли РРО/ПРРО не застосовуються?

Винятки для ФОП: РРО/ПРРО не використовуються фізичними особами – підприємцями першої групи єдиного податку, а також тими, хто:

приймає оплату виключно банківським переказом на IBAN;

здійснює торгівлю в селах із використанням розрахункових книжок (за умови, що не продають підакцизні товари і не здійснюють дистанційного продажу).

Винятки за місцем діяльності: згідно з п. 12 ст. 9 Закону № 265, РРО/ПРРО не застосовуються, якщо в місці надання послуг або передачі товару не відбуваються готівкові розрахунки (наприклад, склади або оптові бази). Перелік винятків, затверджений КМУ: перелік видів діяльності, які дозволено вести без РРО/ПРРО, визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до ст. 10 Закону № 265.

«Безготівкові розрахунки сьогодні є не лише зручністю для клієнтів, а й законодавчою вимогою для бізнесу. З 1 січня 2023 року всі суб’єкти господарювання, які працюють у населених пунктах з населенням понад 25 тисяч осіб, зобов’язані забезпечити можливість приймання безготівкових платежів, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, мобільних додатків або платіжних пристроїв.

З 1 січня 2025 року ці вимоги поширюються на ще ширше коло суб’єктів господарювання згідно з підпунктом 3 пункту 1 Постанови КМУ № 894», - додали у ДПС.

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