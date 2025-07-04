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Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП

15:52, 4 липня 2025
Також Комітет просить Мінфін розглянути можливість «розмороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів.
Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою №774 схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, з якої випливає, що рівень фінансування місцевих та апеляційних судів у 2026-2028 роках планується залишити у такому ж об’ємі, як і в 2025 році. А саме, 18,5 млрд грн за загальним фондом до 2028 року і загалом зі спецфондом – 22,1 млрд грн.

При цьому питома вага вирішених справ до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд до судів у 2026 році повинна складати 103,4%.

Не планується збільшувати у 2026 році за загальним фондом і фінансування Верховному Суду, ВАКС, КСУ та Вищій раді правосуддя.

Також уряд пропонує залишити на рівні 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів. Тобто, на тому ж рівні, на якому його «заморозили» в 2021 році.

Зазначимо, що бюджетна декларація – це ще не проект бюджету, і зазвичай цифри бюджетів держорганів потім корегуються.

Разом з тим, Комітет Верховної Ради з питань правової політики подав свої пропозиції до Бюджетної декларації. Зокрема, Комітет пропонує посилити фінансування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Як зазначив голова Комітету Денис Маслов, ключове застереження — суддівська винагорода та забезпечення судів не відповідають реальному навантаженню, значущості й відповідальності цієї роботи.

«Пропонуємо переглянути й підвищити базовий посадовий оклад судді порівняно з 2025 роком та забезпечити належне фінансування судів, органів і установ системи правосуддя, включно з конкурентною суддівською винагородою; гідною оплатою праці працівників апарату судів; врахуванням реального навантаження на систему», зазначив він.
Крім того, як вказав Денис Маслов, Комітет пропонує «посилити інституційну спроможність ВРП, ВККС та інших органів шляхом стабільного кадрового й матеріального забезпечення».

Також йдеться про необхідність передбачити достатній обсяг коштів для модернізації ЄСІТС — у тому числі її окремих модулів та підсистем, зокрема за рахунок міжнародної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС Мінфін ВРП

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