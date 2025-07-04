Денис Маслов сообщил, что комитет попросил Минфин усилить финансирование судов, ВККС и ВСП

Также Комитет просит Минфин рассмотреть возможность «размораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением №774 одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, из которой следует, что уровень финансирования местных и апелляционных судов в 2026-2028 годах планируется оставить в таком же объеме, как и в 2025 году. А именно: 18,5 млрд грн по общему фонду до 2028 года и в общей сложности со спецфондом – 22,1 млрд грн.

При этом удельный вес разрешенных дел к общему количеству дел, поступивших на рассмотрение в суды в 2026 году, должен составлять 103,4%.

Не планируется увеличивать в 2026 году по общему фонду и финансирование Верховному Суду, ВАКС, КСУ и Высшему совету правосудия.

Также правительство предлагает оставить на уровне 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов судей. То есть, на том же уровне, на котором его «заморозили» в 2021 году.

Отметим, что бюджетная декларация – это еще не проект бюджета, и обычно цифры бюджетов госорганов потом корректируются.

Вместе с тем, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики подал свои предложения к Бюджетной декларации. В частности, Комитет предлагает усилить финансирование Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).

Как отметил председатель Комитета Денис Маслов, ключевое предостережение — судейское вознаграждение и обеспечение судов не соответствуют реальной нагрузке, значимости и ответственности этой работы.

«Предлагаем пересмотреть и повысить базовый должностной оклад судьи по сравнению с 2025 годом и обеспечить надлежащее финансирование судов, органов и учреждений системы правосудия, включая конкурентное судейское вознаграждение; достойную оплату труда работников аппарата судов; учет реальной нагрузки на систему», — отметил он.

Кроме того, как указал Денис Маслов, Комитет предлагает «усилить институциональную состоятельность ВСП, ВККС и других органов путем стабильного кадрового и материального обеспечения».

Также речь идет о необходимости предусмотреть достаточный объем средств для модернизации Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) — в том числе ее отдельных модулей и подсистем, в частности за счет международной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.