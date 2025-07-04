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В Одессе задержали дельцов, которые за $11000 обещали повлиять на ТЦК для получения отсрочки

22:00, 4 июля 2025
Во время обыска правоохранители обнаружили справки ВВК, медицинские заключения и справки о предоставлении отсрочки, оформленные на лиц, подлежащих призыву на военную службу в ряды ВСУ.
В Одессе задержали дельцов, которые за $11000 обещали повлиять на ТЦК для получения отсрочки
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В Одессе правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемые обещали военнообязанному за вознаграждение посодействовать в незаконном получении отсрочки от призыва. Они уверяли, что имеют связи в РТЦК и смогут обеспечить оформление документов для ухода за отцом, что должно было бы дать основания для отсрочки мобилизации.

«За свои «услуги» фигуранты требовали 11 000 долларов США. Их задержали во время передачи первой части неправомерной выгоды в размере 5000 долларов вблизи одного из жилых массивов Одессы», — заявили в прокуратуре.

В ходе проведенного обыска обнаружены документы, в частности справки ВВК, медицинские заключения и справки о предоставлении отсрочки, оформленные на лиц, подлежащих призыву на военную службу в ряды ВСУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В прокуратуре добавили, что правоохранители проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям и устанавливают возможных сообщников.

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