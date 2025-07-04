У Одесі затримали ділків, які за $11000 обіцяли вплинути на ТЦК для отримання відстрочки

Під час обшуку правоохоронці виявили довідки ВЛК, медичні висновки та довідки про надання відстрочки, оформлені на осіб, які підлягають призову на військову службу до лав ЗСУ.

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У Одесі правоохоронці повідомили про підозру двом місцевим жителям за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювані обіцяли військовозобов’язаному за винагороду посприяти у незаконному отриманні відстрочки від призову. Вони запевняли, що мають зв’язки у РТЦК і зможуть забезпечити оформлення документів для догляду за батьком, що мало б дати підстави для відтермінування мобілізації.

«За свої «послуги» фігуранти вимагали 11 000 доларів США. Їх затримали під час передачі першої частини неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів поблизу одного з житлових масивів Одеси», - заявили у прокуратурі.

У ході проведеного обшуку виявлено документи, зокрема довідки ВЛК, медичні висновки та довідки про надання відстрочки, оформлені на осіб, які підлягають призову на військову службу до лав ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У прокуратурі додали, що правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів і встановлюють можливих співучасників.

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