Практика судів
  1. В Україні

У Одесі затримали ділків, які за $11000 обіцяли вплинути на ТЦК для отримання відстрочки

22:00, 4 липня 2025
Під час обшуку правоохоронці виявили довідки ВЛК, медичні висновки та довідки про надання відстрочки, оформлені на осіб, які підлягають призову на військову службу до лав ЗСУ.
У Одесі затримали ділків, які за $11000 обіцяли вплинути на ТЦК для отримання відстрочки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру двом місцевим жителям за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювані обіцяли військовозобов’язаному за винагороду посприяти у незаконному отриманні відстрочки від призову. Вони запевняли, що мають зв’язки у РТЦК і зможуть забезпечити оформлення документів для догляду за батьком, що мало б дати підстави для відтермінування мобілізації.

«За свої «послуги» фігуранти вимагали 11 000 доларів США. Їх затримали під час передачі першої частини неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів поблизу одного з житлових масивів Одеси», - заявили у прокуратурі.

У ході проведеного обшуку виявлено документи, зокрема довідки ВЛК, медичні висновки та довідки про надання відстрочки, оформлені на осіб, які підлягають призову на військову службу до лав ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У прокуратурі додали, що правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів і встановлюють можливих співучасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар ТЦК відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП

Також Комітет просить Мінфін розглянути можливість «розмороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів.

Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси