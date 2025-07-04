Судді Конституційного Суду України взяли участь у заходах за участю послів держав-учасниць ОБСЄ

Було обговорено стійкість української судової системи під час війни, відповідність міжнародним стандартам та роль Конституційного Суду в захисті демократичних цінностей.

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Судді Конституційного Суду України взяли участь у заходах високого рівня за участю послів держав-учасниць ОБСЄ. Зокрема, до засідань долучилися виконувач обов’язків Голови КСУ Олександр Петришин, судді Оксана Грищук та Олег Первомайський.

Так, 1 липня до тематичного заходу на тему «Формування майбутнього системи правосуддя відповідно до міжнародних стандартів» долучилися Олександр Петришин та Оксана Грищук.

Учасники заходу обговорили ключові аспекти функціонування судової влади в умовах збройної агресії проти України, питання стійкості системи правосуддя, пріоритети судової реформи та необхідність забезпечення відповідності української судової системи міжнародним стандартам.

Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин виступив із презентацією у ході роботи панелі «Стійкість судової системи під час війни та бачення її майбутнього».

Олександр Петришин зазначив, що Україна проживає складний, але історичний період, коли захищає не лише територіальну цілісність, а й демократичні цінності, верховенство права та конституційний лад. «Конституційний Суд України є гарантом стабільності в системі стримувань і противаг. Наше завдання – забезпечувати відповідність актів влади Конституції, захищати основоположні права людини, формувати правові орієнтири для органів державної влади», – наголосив він.

Доповідач підкреслив ефективність співпраці з ОБСЄ. «Ми налаштовані на глибоке удосконалення діяльності, що забезпечить реальну незалежність, професійну відповідальність і відкритість конституційного правосуддя в Україні», – резюмував Олександр Петришин.

2 липня в межах візиту відбулася зустріч високого рівня, присвячена презентації діяльності Програми підтримки ОБСЄ для України, у якій взяв участь суддя Конституційного Суду України Олег Первомайський.

Програма підтримки ОБСЄ для України була започаткована 1 листопада 2022 року у відповідь на безпрецедентні виклики, що постали перед Україною у зв’язку з повномасштабною агресією. Її метою є оперативне реагування на гуманітарні потреби цивільного населення, а також посилення демократичного розвитку та інституційної стійкості держави.

Під час дискусії «Верховенство права та підзвітність» Олег Первомайський висловив вдячність ОБСЄ та міжнародним партнерам за підтримку України в цей надзвичайно складний період. Він зазначив, що Конституційний Суд України високо цінує багаторічну співпрацю з міжнародними партнерами та готовий і надалі брати активну участь у спільних ініціативах, спрямованих на захист правовладдя та конституційного ладу в Україні.

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