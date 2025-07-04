Прем'єр Іспанії Педро Санчес зіштовхнувся з хвилею критики після корупційного скандалу

Правоохоронці Іспанії заарештували колишнього помічника Педро Санчеса Сантоса Сердана.

Фото: elmundo.es

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зіштовхнувся з хвилею критики після того, як його колишній помічник Сантос Сердан був замішаний у справі про корупцію та заарештований. Інцидент викликав шок і гнів у Соціалістичній партії, а також завдав шкоди репутації Санчеса, пише Bloomberg.

За словами людей з близького оточення прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, коли три тижні тому почали лунати звинувачення в корупції проти його колишнього помічника, він не міг змусити себе повірити в них.

Сантос Сердан був впливовою фігурою в Соціалістичній партії Санчеса. Як організаційний секретар, він відповідав за повсякденне управління партією — цю роль він взяв на себе після того, як його попередник. Крім того, Хосе Луїс Абалос, ще один колишній помічник Санчеса, був звинувачений в організованій злочинності, хабарництві та торгівлі впливом ще минулого року.

Коли Сердан був замішаний у тій же справі в поліцейському звіті, опублікованому 12 червня, Санчес був у стані шоку, заявили в розмові з Bloomberg люди, близькі до політика. У понеділок Сердан був заарештований.

Шок відбився на всій Соціалістичній партії та крихкому коаліційному уряді, який очолює Санчес. Високопоставлені посадові особи Соціалістичної партії повідомили Bloomberg, що в лавах партії панує почуття зради та гніву.

За словами чиновників, оскільки Санчес зіштовхнувся з найсерйознішим викликом своїй позиції з моменту вступу на пост прем'єр-міністра у 2018 році, керівництву необхідно вжити рішучих дій для відновлення довіри з боку членів партії та виборців.

«Ми розчаровані, це широко поширене почуття в партії», — сказала Крістіна Нарбона, голова Соціалістичної партії та колишня міністерка. «Не тільки наш генеральний секретар довіряв їм», — сказала вона, маючи на увазі Санчеса. «Ми всі довіряли».

Сердан, який пішов зі своїх постів у Соціалістичній партії та парламенті, відкинув звинувачення у своїй заяві, заявивши, що він «ніколи не скоював жодних протизаконних дій і не був їхнім співучасником».

Опозиційні партії вимагали проведення нових виборів, але у них недостатньо голосів для винесення вотуму недовіри.

Коаліційний уряд, який очолює Санчес, роздроблений і зазнає труднощів із ухваленням будь-яких законів. З кінця 2022 року не було схвалено жодного бюджету. Звинувачення в корупції посилили напруженість. «Ми в гніві», — заявила на прес-конференції у вівторок заступниця прем'єр-міністра Йоланда Діас із Сумара, молодшого члена коаліції.

«Ми попросили їх виявитися на висоті положення, але, схоже, Соціалістична партія не усвідомила серйозності та терміновості моменту», — заявив журналістам міністр культури Ернест Уртасун із Сумара після зустрічі з членами кабінету міністрів-соціалістів у середу.

У свою чергу Санчес заявив, що має намір очолити Соціалістичну партію на загальних виборах, які мають відбутися у 2027 році. Попри відчуття кризи в партії, малоймовірно, що лідерству прем'єр-міністра буде кинутий серйозний виклик, кажуть представники партії.

Bloomberg додає, що небажання почасти пояснюється тим, що відставка уряду відкриє двері уряду на чолі з Народною партією в коаліції з ультраправою партією Vox.

І Vox, і PP пообіцяли зайняти більш жорстку позицію з питань міграції, реформувати або скасувати закони, спрямовані проти насильства щодо жінок, і зайняти жорстку позицію щодо регіональних сепаратистських рухів, які підтримали Санчеса. На останніх виборах обидві партії в сукупності отримали чотири місця більшості, яких не вистачало.

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