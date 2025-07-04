Премьер Испании Педро Санчес столкнулся с волной критики после коррупционного скандала

Правоохранители Испании арестовали бывшего помощника Педро Санчеса Сантоса Сердана.

Фото: elmundo.es

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Премьер-министр Испании Педро Санчес столкнулся с волной критики после того, как его бывший помощник Сантос Сердан был замешан в деле о коррупции и арестован. Инцидент вызвал шок и гнев в Социалистической партии, а также нанес ущерб репутации Санчеса, пишет Bloomberg.

По словам людей из близкого окружения премьер-министра Испании Педро Санчеса, когда три недели назад начали звучать обвинения в коррупции против его бывшего помощника, он не мог заставить себя поверить в них.

Сантос Сердан был влиятельной фигурой в Социалистической партии Санчеса. Как организационный секретарь, он отвечал за повседневное управление партией — эту роль он взял на себя после того, как его предшественник. Кроме того, Хосе Луис Абалос, еще один бывший помощник Санчеса, был обвинен в организованной преступности, взяточничестве и торговле влиянием еще в прошлом году.

Когда Сердан был замешан в том же деле в полицейском отчете, опубликованном 12 июня, Санчес был в состоянии шока, заявили в разговоре с Bloomberg люди, близкие к политику. В понедельник Сердан был арестован.

Шок отразился на всей Социалистической партии и хрупком коалиционном правительстве, которое возглавляет Санчес. Высокопоставленные должностные лица Социалистической партии сообщили Bloomberg, что в рядах партии царит чувство предательства и гнева.

По словам чиновников, поскольку Санчес столкнулся с самым серьезным вызовом своей позиции с момента вступления на пост премьер-министра в 2018 году, руководству необходимо предпринять решительные действия для восстановления доверия со стороны членов партии и избирателей.

«Мы разочарованы, это широко распространенное чувство в партии», — сказала Кристина Нарбона, президент Социалистической партии и бывший министр. «Не только наш генеральный секретарь доверял им», — сказала она, имея в виду Санчеса. «Мы все доверяли».

Сердан, который ушел со своих постов в Социалистической партии и парламенте, отверг обвинения в своем заявлении, заявив, что он «никогда не совершал никаких противозаконных действий и не был их соучастником».

Оппозиционные партии потребовали проведения новых выборов, но у них недостаточно голосов для вынесения вотума недоверия.

Коалиционное правительство, которое возглавляет Санчес, раздроблено и испытывает трудности с принятием каких-либо законов. С конца 2022 года не было одобрено ни одного бюджета. Обвинения в коррупции усилили напряженность. «Мы в гневе», — заявила на пресс-конференции во вторник заместитель премьер-министра Иоланда Диас из Сумара, младшего члена коалиции.

«Мы попросили их оказаться на высоте положения, но, похоже, Социалистическая партия не осознала серьезность и срочность момента», — заявил журналистам министр культуры Эрнест Уртасун из Сумара после встречи с членами кабинета министров-социалистов в среду.

В свою очередь Санчес заявил, что намерен возглавить Социалистическую партию на всеобщих выборах, которые должны состояться в 2027 году. Несмотря на ощущение кризиса в партии, маловероятно, что лидерству премьер-министра будет брошен серьезный вызов, говорят представители партии.

Bloomberg добавляет, что нежелание отчасти объясняется тем, что отставка правительства откроет двери правительству во главе с Народной партией в коалиции с крайне правой партией Vox.

И Vox, и PP пообещали занять более жесткую позицию по вопросам миграции, реформировать или отменить законы, направленные против насилия в отношении женщин, и занять жесткую позицию в отношении региональных сепаратистских движений, которые поддержали Санчеса. На последних выборах обе партии в совокупности получили четыре недостающих места большинства.

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