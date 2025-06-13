В ЕС очередной коррупционный скандал: премьер-министр Испании Санчес признал «откаты» в своей партии, но отказался уйти в отставку

В ЕС – постоянные коррупционные скандалы, но европейские лидеры не спешат реагировать.

Фото: uecdn.es

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Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС. Большой материал об этом под названием «Как ЕС всегда выходит сухим из воды» ранее публиковало Politico.

В материале говорится о коррупционном скандале «Pfizergate», связанном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, взяточничестве в структурах Евросоюза после скандала с китайским технологическим гигантом Huawei и отсутствии реакции на это главы Европарламента Роберты Мецолы, назначении ею родственников на должности, «подарках» европейским чиновникам и других примерах.

А недавно десятки тысяч протестующих собрались в Мадриде на демонстрацию, призывая премьер-министра Испании Педро Санчеса уйти в отставку из-за коррупционного скандала.

Так, испанская пресса сообщила, что Центральный оперативный отдел (UCO) национальной полиции Гражданской гвардии имеет доказательства, связывающие третьего по рангу члена правящей Социалистической партии, Сантоса Сердана, с получением откатов.

Расследование UCO предполагает, что Сердан вступил в сговор с бывшим министром транспорта Хосе Луисом Абалосом и его бывшим советником, Кольдо Гарсией, для сбора незаконных комиссий, связанных с проектами общественных работ.

Премьер-министр Испании Педро Санчес извинился за коррупционные скандалы в своей Социалистической партии через несколько часов после того, как ведущий член его политической организации был замешан в скандале с откатами.

«Я здесь, чтобы извиниться перед гражданами и сторонниками Испанской социалистической рабочей партии», – сказал Санчес на телевизионной пресс-конференции в штаб-квартире партии в Мадриде. «Сегодня утром мы смогли ознакомиться с содержанием отчета... появились доказательства, и они явно серьезные, очень серьезные», – сказал Санчес.

Новость о предполагаемом сговоре Сердана с Абалосом и Гарсией появилась лишь через несколько дней после того, как в доме бывшего министра транспорта в Валенсии был проведен обыск UCO – специализированного подразделения Гражданской гвардии, которое занимается самыми серьезными преступлениями и организованной преступностью.

Как отмечает издание, последние события в Испании ставят Санчеса, который возглавляет правительство меньшинства, в опасное положение.

В течение последнего года партия премьер-министра была потрясена чередой скандалов с участием высокопоставленных чиновников.

Правоцентристская Народная партия (PP) обвинила Санчеса в том, что он является «капо», который возглавляет «мафиозную» администрацию, и мобилизовала членов партии и сторонников по всей стране.

Санчес заявил, что он не уйдет в отставку и не будет объявлять досрочные выборы, потому что «чувствует обязательство защищать «политический проект, в который верят и от которого зависят миллионы», и который он не хотел бы видеть сорванным «поведением нескольких лиц».

Как отмечает Politico, хотя Санчес может быть уверен в своей должности, сможет ли он управлять, остается неясным. Остальные два года текущего законодательного срока, вероятно, будут омрачены сообщениями о том, что крупные фигуры Социалистической партии столкнутся с уголовным преследованием.

Также неясно, будут ли партии, на которые правительство меньшинства опирается для принятия законов, готовы сотрудничать с премьер-министром, которого все большее число испанцев ассоциируют со скандалом. Санчесу придется заверить их, что поддержка его правительства остается в их интересах.

Автор: Наталя Мамченко

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