Продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для нефтяных рынков, — МИД Украины об операции Израиля против Ирана

В МИД Украины подчеркнули, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона и предотвратить жертвы среди гражданского населения.

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В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана. Об этом заявило МИД Украины.

«Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках», — заявили в МИД и подчеркнули, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона и предотвратить жертвы среди гражданского населения.

«Одновременно напоминаем, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и поставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами», — отметили в МИД.

Также там заявили, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке соответствует интересам не только региона, но и всей международной общины. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке напрямую связаны.

«В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи», — добавили в МИД.

По данным Bloomberg, после атаки Израиля на ядерные объекты Ирана подскочили цены на нефть и золото, а акции упали.

Нефть марки Brent подорожала на 8,3%, ранее поднявшись на 13% в рамках самого крупного внутридневного скачка с марта 2022 года.

Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,2% после сокращения более глубоких потерь. Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась и составила 4,36%.

«Золото выросло на 1% до самого высокого уровня более чем за месяц, а доллар поднялся на 0,4% с трехлетнего минимума, зафиксированного в четверг», — добавило агентство.

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