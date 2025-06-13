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В Киеве мужчина категорически отказался от мобилизации из-за состояния здоровья и вызвал полицию в ТЦК — что решил суд

16:27, 13 июня 2025
Киевлянина сочли годным к мобилизации, однако тот отказался от службы в армии.
В Киеве мужчина категорически отказался от мобилизации из-за состояния здоровья и вызвал полицию в ТЦК — что решил суд
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В Киеве суд наказал военнообязанного, отказавшегося от мобилизации. Приговор по делу № 753/18378/24 вынес Дарницкий районный суд города Киева.

В материалах дела указано, что обвиняемый в мае 2024 года прошёл ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В июне киевлянин получил повестку, однако уклонился от прохождения службы.

На суде военнообязанный вины не признал.

Мужчина объяснил, что «11 июня 2024 года он прибыл в ТЦК по повестке для уточнения данных. У него попросили учётные документы, сказали, что по заключению ВВК он признан годным, но он заявил, что не согласен и желает его обжаловать, однако ему отказали. Устно сотрудник ТЦК сообщил, что необходимо явиться на отправку. Поскольку он считал, что по состоянию здоровья не может проходить военную службу и не согласен с выводом ВВК, он позвонил на линию «102», но никто не приехал, и он ушёл домой. 12 июня 2024 года он снова пришёл в ТЦК, поднялся в кабинет, где находилось заключение ВВК, попросил его предоставить для возможности обжалования, но ему отказали, поэтому он снова вызвал полицию. На него оказывали давление, утверждали, что он отказался от получения повестки, и вызвали следственно-оперативную группу».

Сотрудник ТЦК отметил, что мужчину признали годным к мобилизации, однако он отказался от службы в армии в условиях военного положения.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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