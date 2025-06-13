Украина получила от ЕС €1 млрд за счет активов РФ

Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета, сказал Денис Шмыгаль.

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Украина получила от Европейского Союза дополнительный миллиард евро, полученный за счет замороженных российских активов, что стало пятым траншем макрофинансовой поддержки в рамках программы ERA, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вырученные средства планируют направить на ключевые расходы государственного бюджета. Также отмечается, что в общей сложности по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ.

«Благодарим наших партнеров за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки», – сказал Шмыгаль.

ЕС перевел Украине €1 млрд евро макрофинансовой помощи, доведя свои общие расходы на поддержку Киева до €150 млрд евро, написала в соцсети X президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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