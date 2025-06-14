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Во Львовской области сообщили о подозрении экс-главе сельсовета, допустившему земельную махинацию

10:54, 14 июня 2025
Служебная халатность экс-главы сельсовета привела к ущербу почти в 800 тыс. грн.
Во Львовской области сообщили о подозрении экс-главе сельсовета, допустившему земельную махинацию
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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе одного из сельсоветов Львовского района, которому инкриминируется служебная халатность.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в результате служебной халатности подозреваемого из коммунальной собственности неправомерно выбыл земельный участок площадью 0,1 га, расположенный на запроектированной части дороги недалеко от Львова.

«Проект ее строительства предусматривает наличие транспортной развязки. Следовательно, эта земля не может передаваться в частную собственность.

Предварительно местная жительница изготовила проект землеустройства, чтобы получить в собственность земельный участок для ведения личного сельского хозяйства.

В свою очередь подозреваемый ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности и не обеспечил надлежащую проверку подчиненными поданных ею документов. Также он согласовал предоставленный проект землеустройства», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, должностное лицо не указало, что согласно Генеральному плану села на этот участок распространялись ограничения, а его целевое назначение не соответствовало указанному в плане.

Таким образом, спорный участок неправомерно перешел из коммунальной собственности в частную.

Вследствие противоправных действий подозреваемого территориальной громаде нанесен ущерб на почти 800 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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