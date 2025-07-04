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Решение о приостановлении поставок оружия Украине принял глава Пентагона Пит Хегсет — NBC

16:19, 4 июля 2025
Решение Пентагона остановить поставки оружия Украине было принято единолично и вызвало негодование среди американских законодателей и партнеров по НАТО.
Решение о приостановлении поставок оружия Украине принял глава Пентагона Пит Хегсет — NBC
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Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на троих помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с ситуацией.

Так, Министерство обороны США задержало отправку очередного пакета военной помощи Украине, сославшись на якобы низкий уровень собственных боеприпасов. Однако анализ, проведённый Объединённым комитетом начальников штабов США, показал, что такая помощь не поставит под угрозу обороноспособность страны.

Издание отмечает, что этот шаг, инициированный министром обороны Питом Хегсетом, стал неожиданностью для Госдепартамента, союзников в Европе, украинской власти и даже самих американских законодателей. В Конгрессе — как среди республиканцев, так и среди демократов — решение вызвало возмущение.

Член Палаты представителей Адам Смит, ведущий демократ в Комитете по делам вооружённых сил, раскритиковал Пентагон за «недобросовестное» использование аргумента о военной готовности. По его мнению, истинной целью была попытка продвинуть курс на сокращение помощи Украине.

«Наши запасы не находятся на более низком уровне, чем были за последние три с половиной года войны в Украине», — заявил он.

По данным источников NBC, Пентагон провёл внутренний аудит арсеналов, который показал, что хотя некоторые высокоточные боеприпасы действительно приближаются к минимальным значениям, критических угроз для вооружённых сил США нет. Следовательно, поставки Украине не подорвут боеготовность американской армии.

Собеседники издания в Конгрессе сообщили, что это уже третье подобное решение Хегсета — предыдущие два, в феврале и мае, были отменены спустя несколько дней. Он действовал без предварительного согласования с Белым домом или законодателями. Его также поддерживает влиятельный заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби, который давно выступает за переориентацию американских оборонных ресурсов на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Конгрессе сейчас изучают, не нарушает ли задержка поставок действующее законодательство, обязывающее предоставлять Украине оборонную помощь. Некоторые союзники США в Европе также пытаются выяснить истинные причины приостановки и найти способы ускорить возобновление поставок.

Официальный представитель Пентагона заявил, что это часть более широкой оценки оборонных возможностей США, которая в настоящее время продолжается. Белый дом подтвердил, что решение о паузе принято в рамках данного пересмотра.

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США оружие Украина

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