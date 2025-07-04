Рішення про призупинення поставок зброї Україні ухвалив очільник Пентагону Піт Хегсет — NBC

Рішення Пентагону зупинити постачання зброї Україні було прийнято одноосібно і викликало обурення серед американських законодавців та партнерів по НАТО.

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Рішення про призупинення військової допомоги Україні було ухвалено в односторонньому порядку очільником Пентагону Пітом Гегсетом. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на трьох помічників конгресменів та колишнього американського чиновника, знайомих із питанням.

Так, міністерство оборони США призупинило відправку чергового пакета військової допомоги Україні, пославшись на нібито низький рівень власних боєприпасів. Однак аналіз, проведений Об'єднаним штабом Збройних сил США, показав, що така допомога не поставить під загрозу обороноздатність США.

Видання вказує, що цей крок, який ініціював міністр оборони Піт Гегсет, став несподіванкою для Держдепартаменту, союзників у Європі, української влади та навіть американських законодавців. У Конгресі — як серед республіканців, так і серед демократів — він викликав обурення.

Член Палати представників Адам Сміт, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, розкритикував Пентагон за «недобросовісне»використання аргументу про військову готовність, коли, на його думку, справжньою метою було просування політики скорочення допомоги Україні.

«Ми не маємо нижчих запасів, ніж мали протягом останніх трьох з половиною років війни в Україні», — сказав він.

Згідно з джерелами NBC, Пентагон провів внутрішній аудит запасів озброєнь, який показав, що хоча деякі високоточні боєприпаси й наближаються до мінімумів, загалом критичних загроз для арсеналів США немає. Отже, допомога Україні не поставить під сумнів готовність американської армії.

За словами кількох співрозмовників видання у Конгресі, це вже третє подібне рішення Гегсета — попередні два у лютому та травні були згодом скасовані. Він діяв без попереднього погодження з Білим домом або законодавцями. Підтримує його також впливовий заступник міністра оборони з політики Елбрідж Колбі, який давно виступає за переорієнтацію американських оборонних ресурсів на стримування Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У Конгресі вивчають, чи не порушує затримка поставок діючі закони, які зобов’язують надавати безпекову допомогу Україні. Деякі союзники США в Європі також намагаються зрозуміти, що стало справжньою причиною призупинення і як пришвидшити відновлення допомоги.

Представник Пентагону офіційно заявив, що це — частина ширшої оцінки оборонних спроможностей США, яка триває. Білий дім підтвердив, що рішення про паузу ухвалене в межах цього перегляду.

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