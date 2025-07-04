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Верховний Суд: виклик до суду через SMS — тільки за заявою учасника та за технічної можливості

17:13, 4 липня 2025
СМС як форма судового виклику допустима лише за умови поданої заяви та наявної технічної підтримки.
Верховний Суд: виклик до суду через SMS — тільки за заявою учасника та за технічної можливості
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SMS-повідомлення як спосіб судового виклику може застосовуватися лише за наявності відповідної заяви учасника судового процесу і технічної можливості його реалізації. На цьому наголошує Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду.

Обставини справи № 202/19697/23:

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій засудили обвинуваченого за ст. 336 КК України. У касаційній скарзі захисник стверджував про порушення права підзахисного на захист і доступ до правосуддя, оскільки апеляційний розгляд проведено за відсутності обвинуваченого, який бажав особисто взяти участь у судовому засіданні, але не був належним чином повідомлений про його дату і час.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду та призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що згідно з Порядком надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 23 січня 2023 року № 28, надсилання учасникам судового процесу судових повісток, повідомлень і викликів в електронній формі здійснюється шляхом направлення в месенджері за допомогою програмного додатка або SMS-повідомлення за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. Судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної заяви та технічної можливості. Форма заяви надається учаснику судового процесу в суді або самостійно завантажується ним з офіційної сторінки суду, розміщеної на офіційному вебпорталі судової влади України.

У матеріалах кримінального провадження міститься довідка про доставку SMS-повідомлення щодо повістки про виклик до суду у кримінальному провадженні в зазначеній справі на 10:40 28 жовтня 2024 року, яка адресована обвинуваченому. Разом із цим заяви обвинуваченого про намір отримати судову повістку в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення в матеріалах провадження немає. Також відсутня інформація, яка підтверджує належне повідомлення обвинуваченого про проведення апеляційного розгляду в зазначену дату іншими засобами, передбаченими КПК України.

Постанова ККС ВС від 18 червня 2025 року у справі № 202/19697/23 (провадження № 51-374км25) – за посиланням

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