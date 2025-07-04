Верховный Суд: вызов в суд через SMS — только по заявлению участника и по технической возможности

СМС как форма судебного вызова допустима только при поданном заявлении и имеющейся технической поддержке.

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SMS-сообщение как способ судебного вызова может применяться только при наличии соответствующего заявления участника судебного процесса и технической возможности его реализации. На этом акцентирует внимание Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела № 202/19697/23:

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. В кассационной жалобе защитник указывал на нарушение права подзащитного на защиту и доступ к правосудию, поскольку апелляционное рассмотрение было проведено в отсутствие обвиняемого, который желал лично участвовать в судебном заседании, но не был должным образом уведомлен о его дате и времени.

Отменяя постановление апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что в соответствии с Порядком направления судебных повесток, уведомлений и вызовов участникам судебного процесса в электронной форме, утвержденным приказом Государственной судебной администрации Украины от 23 января 2023 года № 28, направление участникам судебного процесса судебных повесток, уведомлений и вызовов в электронной форме осуществляется путем отправки в мессенджере с помощью программного приложения или SMS-сообщения с использованием автоматизированной системы документооборота суда. Судебный вызов направляется участнику судебного процесса при наличии соответствующего заявления и технической возможности. Форма заявления предоставляется участнику судебного процесса в суде либо самостоятельно загружается им с официальной страницы суда, размещенной на официальном веб-портале судебной власти Украины.

В материалах уголовного производства содержится справка о доставке SMS-сообщения о повестке на судебное заседание по данному уголовному производству на 10:40 28 октября 2024 года, адресованного обвиняемому. Вместе с тем, заявление обвиняемого о намерении получать судебные повестки в электронной форме посредством SMS-сообщений в материалах производства отсутствует. Также отсутствует информация, подтверждающая надлежащее уведомление обвиняемого о проведении апелляционного рассмотрения в указанную дату другими средствами, предусмотренными УПК Украины.

Постановление ККС ВС от 18 июня 2025 года по делу № 202/19697/23 (производство № 51-374км25) — по ссылке.

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