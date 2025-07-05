Стало известно, как должно оплачиваться работникам время пребывания в укрытии во время тревоги

Если работник не может работать в укрытии, это время считается простоем и оплачивается как минимум в размере двух третей оклада.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как должна оплачиваться работникам работа в укрытии во время воздушной тревоги.

Если работник находится в укрытии во время воздушной тревоги и не имеет возможности продолжать там выполнение своих трудовых обязанностей, то, согласно статье 34 КЗоТ, для такого работника должен быть оформлен простой. В соответствии со статьей 113 КЗоТ, время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного ему разряда (оклада). По условиям, предусмотренным трудовым договором и/или коллективным договором, оплата за время простоя может производиться в большем размере (ст. 9-1 КЗоТ, ст. 15 Закона «Об оплате труда»).

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, могут самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного тарифного разряда (должностного оклада) (постановление Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 № 221).

За время простоя, вызванного производственной ситуацией, опасной для жизни или здоровья работника, окружающих его людей или окружающей природной среды, и возникшей не по вине работника, за ним сохраняется средний заработок. Указанное положение статьи 113 КЗоТ применяется именно в случае возникновения производственной ситуации.

Если же во время нахождения в укрытии у работника сохраняется возможность выполнять свои трудовые обязанности, оснований для оформления простоя нет, и оплата труда осуществляется на общих основаниях.

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