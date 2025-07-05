Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, как должно оплачиваться работникам время пребывания в укрытии во время тревоги

07:56, 5 июля 2025
Если работник не может работать в укрытии, это время считается простоем и оплачивается как минимум в размере двух третей оклада.
Стало известно, как должно оплачиваться работникам время пребывания в укрытии во время тревоги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как должна оплачиваться работникам работа в укрытии во время воздушной тревоги.

Если работник находится в укрытии во время воздушной тревоги и не имеет возможности продолжать там выполнение своих трудовых обязанностей, то, согласно статье 34 КЗоТ, для такого работника должен быть оформлен простой. В соответствии со статьей 113 КЗоТ, время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного ему разряда (оклада). По условиям, предусмотренным трудовым договором и/или коллективным договором, оплата за время простоя может производиться в большем размере (ст. 9-1 КЗоТ, ст. 15 Закона «Об оплате труда»).

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине, в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, могут самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного тарифного разряда (должностного оклада) (постановление Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 № 221).

За время простоя, вызванного производственной ситуацией, опасной для жизни или здоровья работника, окружающих его людей или окружающей природной среды, и возникшей не по вине работника, за ним сохраняется средний заработок. Указанное положение статьи 113 КЗоТ применяется именно в случае возникновения производственной ситуации.

Если же во время нахождения в укрытии у работника сохраняется возможность выполнять свои трудовые обязанности, оснований для оформления простоя нет, и оплата труда осуществляется на общих основаниях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда воздушная тревога укрытие трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Полиция составила протокол на командира воинской части, потому что он не вышел в течение 15 дней из состава адвокатского объединения – что решил суд

Суд установил, что командир прекратил адвокатскую деятельность, прекратил деятельность АО, прекратил свои полномочия как руководителя АО, чтобы устранить риски совмещения должностей, и, к тому же, закон позволял ему выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Парадоксы собеседований – как ВККС проводит собеседования с кандидатами в апелляционные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды иногда напоминают «рулетку», во время которой кандидаты пытаются понравиться ВККС, а некоторые решения Комиссии понять пока сложно.

Расходы, которые не являются приоритетными, в случае развертывания альтернативного сценария должны быть сокращены – бюджетная декларация правительства

Помимо сокращения расходов в случае развертывания альтернативного сценария, Кабмин предусмотрел опцию пересмотра действующих налоговых льгот и пропорций распределения отдельных общегосударственных налогов между государственным и местными бюджетами.

Новый порядок согласования премирования и предоставления материальной помощи для руководителей аппаратов судов от Верховного Суда до местных судов – документ

Из текста нового Порядка согласования премирования исчезли упоминания об экономии фонда оплаты труда и надбавках за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду