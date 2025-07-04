Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами в ВСП по квоте Президента

В четверг, 3 июля, Этический совет провел заседание, во время которого определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от Президента Украины.
График собеседований:
Понедельник, 7 июля, начало в 12:00
- Гурин Дмитрий Николаевич
- Капустинский Максим Викторович
- Назаров Иван Владимирович
- Ткаченко Александр Васильевич
Среда, 9 июля, начало в 11:00
- Турчинский Максим Игоревич
- Жук Андрей Владимирович
- Беркута Наталья Михайловна
- Житний Александр Александрович
Пятница, 11 июля, начало в 11:00
- Басюк Роман Иванович
- Козлов Андрей Георгиевич
- Черная Богдана Николаевна
- Савинова Наталья Андреевна
Отмечается, что все собеседования будут транслироваться вживую на официальной странице Этического совета в Facebook и на YouTube-канале «Судебная власть Украины».
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