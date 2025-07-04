Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами в ВСП по квоте Президента

Собеседования с кандидатами в ВСП по квоте Президента состоятся 7, 9 и 11 июля.

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В четверг, 3 июля, Этический совет провел заседание, во время которого определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от Президента Украины.

График собеседований:

Понедельник, 7 июля, начало в 12:00

- Гурин Дмитрий Николаевич

- Капустинский Максим Викторович

- Назаров Иван Владимирович

- Ткаченко Александр Васильевич

Среда, 9 июля, начало в 11:00

- Турчинский Максим Игоревич

- Жук Андрей Владимирович

- Беркута Наталья Михайловна

- Житний Александр Александрович

Пятница, 11 июля, начало в 11:00

- Басюк Роман Иванович

- Козлов Андрей Георгиевич

- Черная Богдана Николаевна

- Савинова Наталья Андреевна

Отмечается, что все собеседования будут транслироваться вживую на официальной странице Этического совета в Facebook и на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

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