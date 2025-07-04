В Украине с 5 июля возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности

Бизнес снова обязан подавать данные в Госстат.

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С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности для субъектов, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение, сообщили в Государственной службе статистики Украины 4 июля 2025 года. Соответствующие изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» были приняты Верховной Радой 18 июня и подписаны Президентом Украины 3 июля.

Восстановление отчетности необходимо для:

- оценки реального состояния предприятий;

- мониторинга рынка труда;

- анализа структурных изменений в экономике и обществе;

- принятия эффективных решений для восстановления и развития Украины.

Председатель Госстата Арсен Макарчук подчеркнул: «Во времена вызовов особенно ценными становятся точные и актуальные данные. Восстановление отчетности - это ключ к объективному видению ситуации в стране, принятию взвешенных решений и эффективному управлению процессами восстановления и развития. Мы искренне благодарны Президенту и Верховной Раде за понимание важности этого шага, а также всем респондентам, которые ответственно отчитывались даже в сложных условиях, когда это еще не было обязательным требованием».

Для субъектов, которые не имели возможности подавать отчетность во время военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период до 5 октября 2025 года. В течение этого времени можно подать отчеты за предыдущие периоды без штрафных санкций.

В ближайшие дни Госстат обнародует:

- обновленные инструкции по подаче отчетности;

- разъяснения для респондентов;

- информацию о технической поддержке.

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