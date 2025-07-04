В Одесской области мужчина бросил гранату во двор соседки — ему грозит до 7 лет тюрьмы

Пьяный мужчина, имея давний конфликт с соседкой, бросил во двор гранату Ф-1, привезенную из зоны боевых действий — чудом никто не пострадал.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, который взорвал взрывное устройство во дворе своей соседки. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Песчанской ОТГ. Местная жительница сообщила участковому офицеру полиции, что сосед, с которым у нее давно неприязненные отношения, бросил гранату на ее двор и скрылся после взрыва. Во время инцидента хозяева находились в доме и, к счастью, не пострадали.

При осмотре домовладения женщины было обнаружено частичное повреждение внешней стены жилого дома и окон. Полицейские изъяли осколки взорвавшегося предмета для проведения экспертизы. По предварительному заключению взрывотехников, речь идет о гранате Ф-1.

В тот же вечер правоохранители разыскали 42-летнего нарушителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушая спокойствие односельчан, бросил во двор взрывное устройство, привезенное из зоны боевых действий. Мужчина был задержан полицейскими в процессуальном порядке.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и сообщили фигуранту о подозрении в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

После проведения экспертизы возможна дополнительная правовая квалификация действий правонарушителя. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.