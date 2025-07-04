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В Одесской области мужчина бросил гранату во двор соседки — ему грозит до 7 лет тюрьмы

20:30, 4 июля 2025
Пьяный мужчина, имея давний конфликт с соседкой, бросил во двор гранату Ф-1, привезенную из зоны боевых действий — чудом никто не пострадал.
В Одесской области мужчина бросил гранату во двор соседки — ему грозит до 7 лет тюрьмы
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В Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, который взорвал взрывное устройство во дворе своей соседки. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Песчанской ОТГ. Местная жительница сообщила участковому офицеру полиции, что сосед, с которым у нее давно неприязненные отношения, бросил гранату на ее двор и скрылся после взрыва. Во время инцидента хозяева находились в доме и, к счастью, не пострадали.

При осмотре домовладения женщины было обнаружено частичное повреждение внешней стены жилого дома и окон. Полицейские изъяли осколки взорвавшегося предмета для проведения экспертизы. По предварительному заключению взрывотехников, речь идет о гранате Ф-1.

В тот же вечер правоохранители разыскали 42-летнего нарушителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушая спокойствие односельчан, бросил во двор взрывное устройство, привезенное из зоны боевых действий. Мужчина был задержан полицейскими в процессуальном порядке.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и сообщили фигуранту о подозрении в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

После проведения экспертизы возможна дополнительная правовая квалификация действий правонарушителя. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Одесса граната боеприпасы

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