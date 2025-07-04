На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідки — йому загрожує до 7 років в’язниці

П’яний чоловік, маючи давній конфлікт із сусідкою, кинув у її двір гранату Ф-1, привезену із зони бойових дій — дивом ніхто не постраждав.

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На Одещині правоохоронці затримали зловмисника, який підірвав вибуховий пристрій у дворі сусідки. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, подія сталася в одному з населених пунктів Піщанської ОТГ. Місцева жителька повідомила поліцейському офіцеру громади про те, що сусід, з яким у неї тривалі неприязні стосунки, кинув на її подвір’я гранату і після вибуху втік. Господарі знаходилися в будинку і, на щастя, не зазнали травм.

При обстеженні домоволодіння жінки було виявлено часткове пошкодження зовнішньої стіни житлового будинку та вікон. Поліцейські вилучили осколки від предмета, що вибухнув, для проведення експертизи. За попереднім висновком вибухотехніків, вони від гранати Ф-1.

Того ж вечора правоохоронці розшукали 42-річного правопорушника, який, перебуваючи у стані сп’яніння, зухвало порушуючи спокій інших жителів села, кинув у двір вибуховий пристрій, що привіз із зони бойових дій. Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Після проведення експертизи можлива додаткова правова кваліфікація дій правопорушника. Встановлюються всі обставини злочину.

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