Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

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Раніше «Судово-юридична газета» писала про перше в Україні судове рішення щодо встановлення наявності фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Один з чоловіків з 2024 року перебувавав на дипломатичній службі за кордоном у довгостроковому відрядженні і намагався отримати дозвіл на возз’єднання з партнером, якій наразі знаходиться в Україні. Однак Міністерство закордонних справ України у 2024 році відмовилося направити цивільного партнера дипломатичного працівника у довгострокове відрядження за кордон як члена сім’ї дипломата, оскільки вітчизняне законодавство визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка. Відтак чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних відносин між ними.

Отже, Деснянський районний суд міста Києва зазначив, що ухвалив рішення у справі №754/12856/24 про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю (фактичних шлюбних відносин). Зазначену заяву задоволено, встановлено факт спільного проживання двох чоловіків з 2013 року.

У судовому засіданні заявником та його представником були надані численні докази спільного проживання та ведення спільного господарства з 2013 року. Серед них: фотографії з церемонії одруження в США (штат Юта) за 2017 рік, квитки на спільні авіарейси, спільні банківські рахунки та декларація за 2023 рік, де чоловіки були зазначені як подружжя. Додатково були заслухані показання чотирьох свідків, які підтвердили факт спільних відносин.

Суддя, при ухваленні рішення, керувалася принципами верховенства права та враховувала практику Європейського суду з прав людини.

Зокрема, були застосовані правові позиції, викладені у рішеннях ЄСПЛ у справах «Шальк і Копф проти Австрії» (Schalk and Kopf v. Austria) та «Маймулахін і Марків проти України» (Maymulakhin and Markiv v. Ukraine). У цих рішеннях ЄСПЛ встановлював, що відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Судом було наголошено, що сім'я, відповідно до законодавства, складається з осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Суд зазначив, що визнання одностатевих пар не перешкоджає різностатевим парам укладати шлюб або створювати сім'ю у традиційний спосіб.

Дане рішення є важливим у контексті правозастосовчої практики щодо визнання фактичних шлюбних відносин та захисту прав громадян, додали у суді.

Автор: Наталя Мамченко

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