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Первое решение об установлении наличия брачных отношений между двумя мужчинами – Деснянский райсуд Киева рассказал детали

14:37, 4 июля 2025
Как отметил суд, отказ государства признать фактические брачные отношения между однополыми лицами может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.
Первое решение об установлении наличия брачных отношений между двумя мужчинами – Деснянский райсуд Киева рассказал детали
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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о первом в Украине судебном решении об установлении наличия фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Один из мужчин с 2024 года находился на дипломатической службе за границей в долгосрочной командировке и пытался получить разрешение на воссоединение с партнером, который в настоящее время находится в Украине. Однако Министерство иностранных дел Украины в 2024 году отказалось направить гражданского партнера дипломатического работника в долгосрочную командировку за границу как члена семьи дипломата, поскольку отечественное законодательство признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины. В связи с этим мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия брачных отношений между ними.

Итак, Деснянский районный суд города Киева отметил, что принял решение по делу №754/12856/24 об установлении факта совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений). Указанное заявление удовлетворено, установлен факт совместного проживания двух мужчин с 2013 года.

В судебном заседании заявителем и его представителем были представлены многочисленные доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства с 2013 года. Среди них: фотографии с церемонии бракосочетания в США (штат Юта) за 2017 год, билеты на совместные авиарейсы, совместные банковские счета и декларация за 2023 год, где мужчины были указаны как супруги. Дополнительно были заслушаны показания четырех свидетелей, которые подтвердили факт совместных отношений.

Судья, при принятии решения, руководствовался принципами верховенства права и учитывал практику Европейского суда по правам человека.

В частности, были применены правовые позиции, изложенные в решениях ЕСПЧ по делам «Шальк и Копф против Австрии» (Schalk and Kopf v. Austria) и «Маймулахин и Маркив против Украины» (Maymulakhin and Markiv v. Ukraine). В этих решениях ЕСПЧ устанавливал, что отказ государства признать фактические брачные отношения между однополыми лицами может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Судом было подчеркнуто, что семья, согласно законодательству, состоит из лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Суд отметил, что признание однополых пар не препятствует разнополым парам заключать брак или создавать семью традиционным способом.

Данное решение является важным в контексте правоприменительной практики по признанию фактических брачных отношений и защите прав граждан, добавили в суде.

Автор: Наталя Мамченко

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суд Киев Деснянский райсуд Киева

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Первое решение об установлении наличия брачных отношений между двумя мужчинами – Деснянский райсуд Киева рассказал детали

Как отметил суд, отказ государства признать фактические брачные отношения между однополыми лицами может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

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