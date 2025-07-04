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Прага оказалась в темноте – масштабный блэкаут парализовал метро, трамваи, люди застряли в лифтах

14:48, 4 июля 2025
Авария на подстанции оставила столицу Чехии в темноте.
Прага оказалась в темноте – масштабный блэкаут парализовал метро, трамваи, люди застряли в лифтах
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В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, которое коснулось Праги и ряда городов на севере страны, сообщило издание Deník. В столице остановились линии метро и трамваи, а люди застряли в лифтах. Полиция исключила кибератаку или террористический акт как причину блэкаута, указав на вероятную неисправность подстанции.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Праге, а также в Среднечешском, Устецком, Либерецком и Краловоградецком краях. По данным системного оператора ČEPS, сбой произошел на линии высокого напряжения V411, что привело к отключению части системы передачи электроэнергии и нескольких подстанций. «Мы расследуем причины и работаем над восстановлением электроснабжения», - сообщили в ČEPS. Линия V411 является ключевой для передачи электроэнергии от электростанций на большие расстояния.

В Праге отключение коснулось центральных районов, а также Споржилова, Жижкова, Южного Города и правобережной части города. По информации компании «Пражская энергия» (PRE), причиной стала неисправность подстанции ČEPS в Ходове. Техники работают над устранением проблемы. Линии метро A, B и C останавливались на несколько минут, но движение восстановлено. Трамваи на левом берегу Влтавы работают, на правом - только на участке от Национальной территории до Карловой площади, сообщила Пражская транспортная компания в 12:30. Аэропорт Праги функционирует без перебоев.

В Либереце, Яблонце-над-Нисой, Чешской Липе, Новом Бору и Фридлантском Выбежке также зафиксированы отключения. В Либереце остановились трамваи из-за потери электропитания систем, хотя автобусы продолжают курсировать, отметила пресс-секретарь местной транспортной компании Мартина Поршова.

В Краловоградецком крае отключение продолжалось около 20-25 минут с 12:00. Пожарные получили не менее 20 вызовов из-за людей, которые застряли в лифтах, и количество таких случаев растет. «Мы также обеспечиваем резервные источники питания», - сообщил представитель пожарной службы Радек Менцл. В Среднечешском крае пожарные выезжали на 12 локаций для спасения людей из лифтов.

Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек в сети X заверил, что уход за пациентами в больницах не пострадал благодаря резервным генераторам. "Все учреждения здравоохранения имеют четкие процедуры на такие случаи. Некоторые обследования могут быть перенесены, но здоровью пациентов ничего не угрожает", - отметил он.

Энергетики ČEPS и ČEZ Distribuce продолжают работать над восстановлением электроснабжения, точный масштаб и причины сбоя устанавливаются.

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Чехия блэкаут свет

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