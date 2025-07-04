Экс-командира понтонно-мостовой бригады ВСУ будут судить за бездействие во время пыток солдат

Бывшему командиру инкриминируют игнорирование пыток.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт против бывшего командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины за бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины), сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что экс-командир не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных. С февраля по июль 2024 года командир взвода, который подчинялся обвиняемому, превышал полномочия и издевался над солдатами, но экс-командир не принял меры для привлечения офицера к ответственности.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, продолжается судебное разбирательство.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады ВСУ Олега Побережнюка, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал по поводу издевательств над бойцами.

Позже Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 бригады нестатутных мер воздействия и насилия по отношению к подчиненным.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

В свою очередь, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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